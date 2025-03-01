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Футбол

Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч Серии А

Украинский нападающий "джаллоросси" вернулся в состав команды после травмы.
Сегодня, 16:33
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Ромы Артем Довбик восстановился от травмы и был заявлен на ближайший домашний матч 27-го тура Серии А против Комо.

Ранее главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери сообщил, что с сегодняшнего дня 27-летний украинец должен был вернуться в состав команды после повреждения, что и подтвердилось.

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Перед следующим поединком римский клуб опубликовал заявку на игру, в которую был включен украинский нападающий.

Матч Серии А Рома - Комо состоится в воскресенье, 2 марта, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что Довбик не принимал участия в трех последних поединках "волков" и восстанавливался от повреждения приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне украинец провел за Рому во всех турнирах 33 матча, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Довбик может сменить Рому на другой клуб Серии А.

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