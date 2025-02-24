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Футбол

Довбик может сменить Рому на другой клуб Серии А

Форвардом интересуется Интер.
Вчера, 22:20
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинец Артем Довбык может уйти из Ромы уже летом следующего года.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, форвардом «волков» интересуется Интер, однако трансфер возможен лишь при условии ухода Маркуса Тюрама в ПСЖ.

Помимо Довбика «нерадзурри» также интересуются Джонатаном Дэвидом, Сантьяго Кастро, Франческо Эспозито и Нико Пазом.

Вскоре Рома свяжется с Интером касаемо вероятного приобретения Давиде Фраттези, и, возможно обсудят и трансфер Довбыка.

Напомним, что ранее сообщалось, что рулевой Бенфики объяснил попадание Трубина в запас.

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