Довбик может сменить Рому на другой клуб Серии А
Форвардом интересуется Интер.
Украинец Артем Довбык может уйти из Ромы уже летом следующего года.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, форвардом «волков» интересуется Интер, однако трансфер возможен лишь при условии ухода Маркуса Тюрама в ПСЖ.
Помимо Довбика «нерадзурри» также интересуются Джонатаном Дэвидом, Сантьяго Кастро, Франческо Эспозито и Нико Пазом.
Вскоре Рома свяжется с Интером касаемо вероятного приобретения Давиде Фраттези, и, возможно обсудят и трансфер Довбыка.
Напомним, что ранее сообщалось, что рулевой Бенфики объяснил попадание Трубина в запас.
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