Тренер Ромы сообщил, когда вернется Довбик

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем Артеме Довбика, который восстанавливается от травмы приводящей мышцы бедра.

На пресс-конференции перед матчем 27-го тура Серии А с Комо, который состоится в воскресенье, 2 марта, наставник "джаллоросси" ответил на вопросы о состоянии форварда и о том, считает ли он украинца будущим римской команды.

Читай также: Довбик рискует пропустить еще один матч Ромы

Итальянский специалист сообщил, что завтра Довбик должен вернуться в строй, но не уточнил, будет ли он доступен на ближайший поединок.

"Давайте пока наслаждаться этим годом. Парень восстанавливается, с завтрашнего дня он должен быть в моем распоряжении.

Тогда посмотрим. В футболе мы все находимся под пристальным вниманием. Не только Довбик, а все игроки от первого до 26-го номера в нашей команде", - сказал Раньери на пресс-конференции.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 33 матча, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может потерять место в старте Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!