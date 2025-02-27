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Футбол

Довбик рискует пропустить еще один матч Ромы

Артем не тренировался перед игрой с Комо.
Сегодня, 19:36
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик может не сыграть в следующем матче чемпионата Италии.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, форвард пропустил тренировку перед игрой с Комо. Связано это с продолжением восстановления от мышечной травмы.

Вероятно, в стартовом составе "волков", как и в матче с Монцой, выйдет Эльдор Шомуродов. Встреча между Ромой и Комо состоится в воскресенье, 2 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома нашла нового кандидата на пост тренера.

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