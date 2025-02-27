Рома рассматривает назначение тренера, которым когда-то интересовался Шахтер

Итальянская Рома продолжает поиски нового тренера на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «волки» рассматривают назначение Франческо Фариоли. Сейчас 35-летний специалист тренирует Аякс.

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В пользу назначения Фариоли говорит тот факт, что он сотрудничал с Флораном Гизольфи в Ницце, который сейчас спортдир Ромы.

Отметим, что Франческо интересовался донецкий Шахтер еще в тот период, когда команду покинул Роберто де Дзерби.

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