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Футбол

Рома рассматривает назначение тренера, которым когда-то интересовался Шахтер

Франческо Фариоли может возглавить «волков».
Сегодня, 18:59

Итальянская Рома продолжает поиски нового тренера на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «волки» рассматривают назначение Франческо Фариоли. Сейчас 35-летний специалист тренирует Аякс.

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В пользу назначения Фариоли говорит тот факт, что он сотрудничал с Флораном Гизольфи в Ницце, который сейчас спортдир Ромы.

Отметим, что Франческо интересовался донецкий Шахтер еще в тот период, когда команду покинул Роберто де Дзерби.

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