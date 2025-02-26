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Футбол

Рома планирует сохранить арендованного у Милана вингера

"Россонери" озвучили римлянам цену на игрока.
Сегодня, 18:59
Алексис Салемакерс / Getty Images
Алексис Салемакерс / Getty Images

Рома заинтересована в сохранении в составе команды на постоянной основе арендованного у Милана вингера Алексиса Салемакерса.

Как сообщает журналист Николо Скира, в январе римляне уже пытались договориться с миланским клубом об обмене игроками, но получили отказ. "Россонери" запросили за своего 25-летнего футболиста 20 миллионов евро.

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Отмечается, что в случае выкупа игрока "джаллоросси" подпишут с бельгийским вингером контракт до 2029 года с заработной платой 2,4 миллиона евро в год.

Аренда Салемакерса рассчитана до конца текущего сезона. За Рому бельгиец провел в нынешней кампании 21 матч во всех турнирах, отличившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинец Артем Довбик может сменить Рому на другой клуб Серии А.

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