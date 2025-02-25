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Довбик продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Украинский нападающий работал вне общей группы на последнем занятии "джаллоросси".
Сегодня, 17:48
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома вернулась к тренировкам после разгромной победы над Монцой (4:0) в 26-м туре итальянской Серии А.

Как сообщает Il Romanista, на следующий день после матча римская команда провела утреннее занятие. На тренировке присутствовали все игроки, которые работали группами в зависимости от того, кто принимал участие в предыдущем поединке.

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В то же время отдельно от общей группы тренировался украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик, который продолжает восстанавливаться от повреждения приводящей мышцы правого бедра и пока занимается по индивидуальной программе.

Украинец надеется набрать кондиции к ближайшему поединку "волков" против Комо, который состоится в воскресенье, 2 марта, в рамках 27-го тура Серии А.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 33 матча, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее были озвучены ориентировочные сроки восстановления Довбика.

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