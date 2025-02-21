Озвучены ориентировочные сроки восстановления Довбика

Стали известны ориентировочные сроки восстановления после повреждения украинского нападающего Ромы Артема Довбика.

Из-за проблем с приводящей мышцей правого бедра украинец накануне был вынужден пропустить ответный матч плей-офф Лиги Европы против Порту (3:2).

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Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на Sky Sport, украинский форвард не принимал участие в сегодняшнем восстановительном занятии "джаллоросси" и не будет доступен на ближайший матч Серии А против Монцы, который состоится в понедельник, 24 февраля.

Тем не менее, отмечается, что состояние игрока не вызывает особой обеспокоенности в стане римской команды, и ожидается, что он будет полностью готов к следующему поединку чемпионата с Комо, который запланирован на 2 марта.

В текущем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 33 матча, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее спортивный директор Ромы оценил серьезность травмы Довбика.

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