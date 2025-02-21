"Не хотели рисковать": Тренер Ромы отреагировал на травму Довбика

Наставник "джаллоросси" рассказал, почему украинец пропускал матч с Порту в Лиге Европы.

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери высказался о травме украинского нападающего команды Артема Довбика.

Повреждение приводящей мышцы помешало украинцу принять участие в ответном матче плей-офф Лиги Европы с Порту, в котором "джаллоросси" одержали победу со счетом 3:2 и вышли в 1/8 финала турнира.

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После игры тренер римской команды подтвердил, что Довбик получил повреждение на тренировке. При этом наставник "волков" пока не знает, успеет ли украинец восстановиться к ближайшему поединку Серии А с Монцой, который состоится в понедельник, 24 февраля.

"Когда он вчера наносил удар по воротам, то почувствовал небольшой дискомфорт. Мы не хотели использовать его в этом матче и рисковать.

Теперь посмотрим завтра или послезавтра, будет ли он в форме к понедельнику или уже к следующему матчу", - сказал Раньери на пресс-конференции после поединка с Порту.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 33 матча, в которых отличился 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее спортивный директор Ромы оценил серьезность травмы Довбика.

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