Рома - Порту 3:2: обзор матча и результат игры 20.02.2025
В четверг, 20 февраля, Рома принимала на своем поле Порту в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
После ничьей 1:1 в Португалии "джаллоросси" во втором поединке в волевом стиле одержали победу со счетом 3:2, отыграв практически весь второй тайм в большинстве.
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Рома пропустила в середине первой половины встречи после ошибки голкипера Миле Свилара и перехвата мяча игроком Порту. В завершении атаки мяч достался Саму Омородиону, который, стоя спиной к воротам, отлично пробил через себя.
Тем не менее еще до перерыва римляне отыгрались и вышли вперед усилиями Пауло Дибалы. Сначала на 35-й минуте аргентинец ворвался в штрафную и перебросил вратаря, а через четыре минуты точно пробил в нижний правый угол ворот.
В начале второго тайма Порту остался в меньшинстве после удаления Стивена Эуштакиу, который заработал прямую красную. Численным преимуществом Рома воспользовалась только под конец встречи, когда Никколо Пизилли замкнул передачу в штрафную. Португальцы же только в компенсированное время смогли отквитать один мяч благодаря автоголу.
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик пропускал этот матч, не попав в заявку команды из-за дискомфорта в мышце бедра, который он почувствовал на тренировке.
В 1/8 финала Лиги Европы Рома может получить в соперники Атлетик Бильбао или же состоится римское дерби с Лацио.
Статистика матча Рома - Порту 1/16 финала Лиги Европы
Рома - Порту 3:2
Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 85 - Саму 27, Ренш 90+5 (аг)
Ожидаемые голы (xG): 2.86 - 0.75
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 19 - 6
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 5 - 2
Фолы: 12 - 9
Рома: Свилар - Челик (Абдулхамид, 90+4), Манчини, Ндика - Эль-Шаарави (Ренш, 87), Коне, Паредес, Анхелиньо - Дибала (Бальданци, 87), Пеллегрини (Пизилли, 77) - Шомуродов.
Порту: Кошта - Джало, Н.Перес, Отавио (Мора, 65) - Мариу, Эуштакиу, Варела (Т. Перес, 82), Моура (Намасо, 82) - Пепе (Боржеш, 57), Саму, Виейра (Гомес, 82).
Предупреждения: Дибала, Паредес - Отавио, Н.Перес, Т.Перес, Гомес.
Удаление: Эуштакиу, 51.
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