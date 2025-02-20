Довбик пропустит ответный матч с Порту в Лиге Европы
В четверг, 20 февраля, Рома примет на своем поле Порту в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
Перед поединком главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери огласил стартовый состав своей команды, в котором не оказалось украинца Артема Довбика.
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Украинский нападающий не попал даже в заявку на игру.
📋 La nostra formazione per #RomaPorto!— AS Roma (@OfficialASRoma) February 20, 2025
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma #UEL pic.twitter.com/qNdbMYBAiH
Как сообщает Sky Sport, причиной отсутствия Довбика стал дискомфорт в приводящей мышце, который он почувствовал во время последней тренировки, из-за чего не сможет принять участие в поединке.
В нынешнем сезоне украинский форвард провел за Рому во всех турнирах 33 матча, в которых отличился 13 голами и четырьмя результативными передачами.
Ответный матч плей-офф Лиги Европы Рома - Порту начнется в 19:45 по киевскому времени. Первый поединок в Португалии завершился вничью 1:1.
Ранее сообщалось, что чемпион мира раскритиковал Довбика.
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