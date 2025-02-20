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Футбол

Довбик пропустит ответный матч с Порту в Лиге Европы

У украинского нападающего Ромы возникли мышечные проблемы на тренировке.
Сегодня, 19:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 20 февраля, Рома примет на своем поле Порту в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

Перед поединком главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери огласил стартовый состав своей команды, в котором не оказалось украинца Артема Довбика.

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Украинский нападающий не попал даже в заявку на игру.

Как сообщает Sky Sport, причиной отсутствия Довбика стал дискомфорт в приводящей мышце, который он почувствовал во время последней тренировки, из-за чего не сможет принять участие в поединке.

В нынешнем сезоне украинский форвард провел за Рому во всех турнирах 33 матча, в которых отличился 13 голами и четырьмя результативными передачами.

Ответный матч плей-офф Лиги Европы Рома - Порту начнется в 19:45 по киевскому времени. Первый поединок в Португалии завершился вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что чемпион мира раскритиковал Довбика.

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