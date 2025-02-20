Спортивный директор Ромы оценил серьезность травмы Довбика

Представитель руководства Ромы отреагировал на информацию о травме украинского нападающего команды Артема Довбика.

Украинец из-за дискомфорта в приводящей мышце был вынужден пропустить ответный матч плей-офф Лиги Европы с Порту, в котором "джаллоросси" одержали победу 3:2 и вышли в 1/8 финала турнира.

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Спортивный директор римского клуба Флоран Гисольфи подтвердил, что Довбик травмирован, но отметил, что повреждение не выглядит серьезным.

"Я не знаю точно, как долго он будет отсутствовать, но повреждение не выглядит серьезным. Он травмирован, но у нас есть Шомуродов, который готов помочь команде, отдав все силы", - приводит слова спортдира Ромы TMW со ссылкой на Sky Sport.

Ранее тренер Ромы Клаудио Раньери оценил выступления Довбика, назвав его статус в команде.

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