Довбик может потерять место в старте Ромы

Форвард Ромы Артем Довбык рискует надолго засесть в запас.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, Артем сейчас страдает от физических проблем. Под сомнением его участие в двух ближайших матчах.

В то же время, Эльдор Шомуродов демонстрирует хорошее взаимопонимание с партнерами и завоевал доверие Клаудио Раньери.

Итальянский специалист считает, что Шомуродов составляет идеальный дуэт с Пауло Дибалой благодаря движениям без мяча и способности создавать пространство.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома может назначить тренера, которым интересовался Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!