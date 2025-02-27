Довбик может потерять место в старте Ромы
Конкурент Артема завоевал доверие тренера.
Форвард Ромы Артем Довбык рискует надолго засесть в запас.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, Артем сейчас страдает от физических проблем. Под сомнением его участие в двух ближайших матчах.
В то же время, Эльдор Шомуродов демонстрирует хорошее взаимопонимание с партнерами и завоевал доверие Клаудио Раньери.
Итальянский специалист считает, что Шомуродов составляет идеальный дуэт с Пауло Дибалой благодаря движениям без мяча и способности создавать пространство.
Напомним, ранее сообщалось, что Рома может назначить тренера, которым интересовался Шахтер.
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