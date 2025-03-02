Легионер Шахтера рассказал, что советовался с экс-игроками клуба перед переходом

Форвард Шахтера Кауан Элиас рассказал о том, как услышал об интересе «горняков» к нему.

По словам игрока, в этот момент он был крайне шокирован.

«Да, безусловно, охотно расскажу эту историю. Все началось однажды, когда я возвращался с тренировки с Флуминенсе. Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть, с которыми впоследствии разговаривал мой отец, и это действительно стало для меня неожиданностью. Особенно то, что эти люди предложили пообедать, - это удивило меня еще больше. Впоследствии краем уха я услышал упоминание о Шахтере, о том, что есть интерес к моему переходу, что клуб рассматривает меня как усиление для борьбы в чемпионате Украины и вообще на долгие годы.

Честно, я был максимально шокирован, сел в кресло, чтобы осознать все случившееся. Я действительно не мог поверить, что это правда, что это не мой сон. Конечно, после шока появляется эмоция счастья. И я обрадовался, что это оказался не сон...

Также Элиас сообщил о том, что он советовался перед переходом с Дугласом Костой и Марлоном.

Мы с Костой созвонились, я хотел расспросить его о клубе, о том, как вообще здесь все устроено. Он очень мне помог, рассказал о бразильской диаспоре, об общей обстановке в клубе, как все происходит, и искренне заметил, что он действительно был рад находиться в Шахтере, что провел здесь замечательные годы жизни. Безусловно, он настойчиво рекомендовал мне присоединиться к команде, от него я услышал только положительные отзывы об этом потенциальном трансфере. Поэтому он очень мне помог и также сыграл важную роль в принятии мной этого решения.

Я говорил также с Марлоном. На самом деле до этого мы с ним никогда не общались. Поговорили уже чуть позже, ведь не были знакомы лично. Но у нас завязался очень приятный диалог, также он максимально искренне рассказал мне об обстановке, как чувствовал себя в клубе, поэтому рекомендовал мне этот этап изменения в жизни», - сказал Элиас.

Напомним, ранее Срна выразил уверенность в том, что Судаков будет играть за европейский топ-клуб.

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