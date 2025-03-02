Срна: Мы получим за Судакова ту сумму, которую хотим
Спортдир Шахтера Дарио Срна высказался о перформансе Георгия Судакова в матче против Александрии.
По словам функционера, уровень самоотдачи Георгия в этом поединке многое говорит о его характере.
"Вчера была игра, в которой нам надо была лишь победа. Поэтому Судаков с одной тренировкой (после повреждения) был на скамейке. Мы договорились, что будем использовать его только, если нужно будет усиливать игру.
Так получилось, что Судаков вчера вместе с Эгиналдо и Элиасом изменил ход игры, забил 2 гола и остался здоровым. Это самое важное. То, что он сыграл так, как вчера после 9 дней паузы показывает то, какой у него характер и насколько он хочет выигрывать матчи для Шахтера".
Также хорват заявил, что имеет уверенность, что Судаков будет играть за топ-клуб и Шахтер получит от него необходимую сумму.
"Судаков еще молодой футболист. У него сумасшедший характер. Это футболист для большого европейского топового клуба, я уверен. Те деньги, которые мы будем просить за него - мы их получим", - сказал Срна.
Напомним, что Судаков ворвался в гонку за звание лучшего бомбардира УПЛ благодаря дублю.
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