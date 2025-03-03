iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Владелец Валенсии назначил своего сына президентом клуба

Киат Лим стал во главе "летучих мышей".
Сегодня, 17:59
Киат Лим / valenciacf.com
Киат Лим / valenciacf.com

У Валенсии сменился президент клуба.

Ранее пост президента занимала Лайхун Чан, которая работала на этой должности с 2022 года.

Новым президентом испанского клуба стал Киат Лим - сын Питера Лима, владельца Валенсии.

Отметим, что Лим-младший входил в совет директоров с 2022 года, а теперь получил существенное повышение.

После 26-ти туров Валенсия идет в зоне вылета, имея на своем счету 24 очка.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия

Статьи по теме

Барселона «поиздевалась» над Валенсией и прошла в полуфинал Кубка Испании Барселона «поиздевалась» над Валенсией и прошла в полуфинал Кубка Испании
Барселона уничтожила Валенсию в чемпионате Испании Барселона уничтожила Валенсию в чемпионате Испании
Валенсия назначила нового тренера, выкупив его у клуба Чемпионшипа Валенсия назначила нового тренера, выкупив его у клуба Чемпионшипа
Многострадальная Валенсия уволила очередного тренера Многострадальная Валенсия уволила очередного тренера

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:32
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi сохранили место в тройке лучших, команда Зинченко на грани вылета из ТОП-50
Бокс20:10
Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем
Автоспорт19:51
Макларен рассматривает участие в WEC
Другие страны19:50
Бензема откровенно признался, почему покинул Реал
Европа19:20
Винисиус рассказал о том, где планирует продолжить карьеру
Европа19:20
"Монстр". Футболист Ромы оценил выступление Довбика в матче с Комо
Другие19:02
Министерство молодежи и спорта лишило званий двадцать спортсменов
Европа18:55
Винисиус Жуниор признался, почему не посетил церемонию Золотого мяча
18:30
Экстра-лига по футзалу: Aurora сыграла вничью с Соколом, Ураган переиграл Athletic
Европа18:22
Бавария хочет продлить Киммиха, но на сниженных условиях
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK