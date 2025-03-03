Владелец Валенсии назначил своего сына президентом клуба

Киат Лим стал во главе "летучих мышей".

У Валенсии сменился президент клуба.

Ранее пост президента занимала Лайхун Чан, которая работала на этой должности с 2022 года.

Новым президентом испанского клуба стал Киат Лим - сын Питера Лима, владельца Валенсии.

Отметим, что Лим-младший входил в совет директоров с 2022 года, а теперь получил существенное повышение.

После 26-ти туров Валенсия идет в зоне вылета, имея на своем счету 24 очка.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова рассмотреть возвращение Неймара.

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