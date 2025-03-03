Бавария хочет продлить Киммиха, но на сниженных условиях

Бавария ведет переговоры с Йозуа Киммихом о продлении контракта, пишет Bayern & Germany.

Напомним, у немецкого хавбека летом завершиться контракт. Мюнхенский клуб не против продлить игрока, однако не намерен давать ему какие-либо бонусы.

Клуб предложит ему ту же, если не сниженную зарплату, а также не будет включать подписной бонус.

Как пишут немецкие журналисты, перед Максом Эберлем стоит непростая задача убедить Киммиха принять такие условия. И это при том, что игрок интересует многие европейские гранды.

Ранее также сообщалось, что игрок Арсенала также заинтересовал несколько клубов.

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