Три европейских гранда поспорят за хавбека Аталанты
Эдерсон точно покинет бергамасков.
Хавбек Аталанты Эдерсон с большой долей вероятности сменит летом клубную прописку, утверждает Tuttosport.
За бразильцем внимательно следят Ювентус, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. При этом пока туринский клуб считается фаворитом.
Английские же клубы пытались уже подписать Эдерсона, но Аталанта отказалась отпускать игрока за 40 млн евро.
Летом же бергамаски готовы заработать солидную сумму на игроке. Однако сколько потребует итальянский клуб на текущий момент неизвестно.
Ранее также Динамо завершило трансфер украинского защитника.
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