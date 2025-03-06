Лидер Баварии подпишет с клубом новый контракт

Хавбек Баварии Йозуа Киммих подпишет с клубом новый контракт, утверждает Bayern & Germany.

Ссылаясь на Bild, утверждается, что очередной раунд переговоров между сторонами прошел успешно. Йозуа дал согласие на то, чтобы остаться в клубе.

При этом, напомним, множество клубов, включая Сити и Барселону, хотели бы подписать Киммиха свободным агентом летом.

Тем не менее немец решил остаться в Мюнхене. Уже на этой неделе Бавария должна официально объявит о новом четырехлетнем контракте Киммиха.

Ранее также сообщалось, что Аталанта готова продать свою звезду.

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