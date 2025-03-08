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Футбол

Матч Барселоны перенесен из-за смерти врача команды

"Сине-гранатовые" сегодня не сыграют против Осасуны.
Сегодня, 21:57

В рамках 27 тура Ла Лиги Барселона должна была сыграть против Осасуны, однако, матч будет перенесен на неизвестный срок.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, причина переноса заключается в смерти врача команды Карлеса Миньярро Гарсии.

Миньярро Гарсия был вместе с командой в отеле в момент смерти и игроки и персонал были в сильном шоке.

Представители "сине-гранатовых" встретились с руководством Ла Лиги и Королевской Федерации Футбола Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать лидера Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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