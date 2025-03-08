Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды

Мадридцы продемонстрировали, что соперничество остается в стороне в такие моменты.

Мадридский Реал выпустил пресс-релиз, в котором выражает соболезнования Барселоне в связи со смертью их врача.

По словам «сливочных», руководство клуба глубоко сожалеет о том, что Карлес Миньярро Гарсия умер и соболезнует его близким.

«Умер Карлес Миньярро, врач «Барселоны». «Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти этого человека.

Реал желает выразить свои соболезнования близким, партнерам по команде, Барселоне и друзьям Карлеса.

Покойся с миром», - говорится в заявлении.

Напомним, что ]из-за смерти врача перенесли матч Барселоны против Осасуны.

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