Челси вступил в гонку за лидера топ-клуба Эредивизи

Лондонский Челси вступил в борьбу за центрбека Фейеноорда Давида Ганцко.

Как сообщает TeamTalk, "синие" посоревнуются за Ганцко с Тоттенхэмом. Также в игроке заинтересованы Атлетико Мадрид и Ювентус.

Сумма потенциального трансфера Давида в один из заинтересованных клубов остается неизвестной.

В текущем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 4 мячами и 4 ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукаку рассказал, что в Челси его заставляли пользоваться раздевалкой молодежной команды

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