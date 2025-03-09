iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси вступил в гонку за лидера топ-клуба Эредивизи

Давид Ганцко может стать игроком "синих".
Сегодня, 16:06
Давид Ганцко / Getty Images
Давид Ганцко / Getty Images

Лондонский Челси вступил в борьбу за центрбека Фейеноорда Давида Ганцко.

Как сообщает TeamTalk, "синие" посоревнуются за Ганцко с Тоттенхэмом. Также в игроке заинтересованы Атлетико Мадрид и Ювентус.

Сумма потенциального трансфера Давида в один из заинтересованных клубов остается неизвестной.

В текущем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 4 мячами и 4 ассистами.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукаку рассказал, что в Челси его заставляли пользоваться раздевалкой молодежной команды

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Челси побил рекорд Реала по стоимости состава Челси побил рекорд Реала по стоимости состава
Челси одолел Копенгаген в первой части противостояния 1/8 финала Лиги конференций Челси одолел Копенгаген в первой части противостояния 1/8 финала Лиги конференций
Боули пытается переманить двух игроков Барселоны в Челси Боули пытается переманить двух игроков Барселоны в Челси
Экс-игрок Челси рассказал, как однажды Шевченко подрался с одноклубником Экс-игрок Челси рассказал, как однажды Шевченко подрался с одноклубником

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина - на пьедестале мужской эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Европа19:39
Реал с Луниным в основе переиграл Райо Вальекано
Легкая атлетика19:21
Магучих снова стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Теннис19:18
Ястремская будет противостоять Швентек в третьем раунде Индиан-Уэллса
Европа19:10
Тер Штеген разводится с женой из-за измены
Биатлон19:05
Сборная Франции выиграла женскую эстафету в Нове-Место, Украина финишировала за пределами топ-15
Киберспорт18:52
ESL Pro League Season 21: NaVi переиграли бразильскую команду
Европа18:37
Вратарь Бельгии завершил карьеру в сборной перед матчами против Украины
Европа18:29
Наполи выигрышем над Фиорентиной прервал 5-матчевую серию без побед
Европа17:59
Тоттенхэм расписал яркую ничью с Борнмутом
Легкая атлетика17:57
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении: Онлайн-трансляция финала женских прыжков в высоту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK