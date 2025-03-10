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Футбол

Лидер Байера выбыл на несколько недель

Флориан Виртц получил повреждение лодыжки.
Сегодня, 13:12
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Полузащитник Байера Флориан Виртц выбыл на долгий срок.

Напомним, футболист получил повреждение на 52-й минуте матча с Вердером. Соперник ударил Виртца по ноге во время борьбы.

Хавбек не смог подняться сам и покинул поле при помощи медиков. Позднее у него диагностировали повреждение лодыжки.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, Флориан выбыл по меньшей мере на несколько недель.

Ранее также Анчелотти рассказал, когда вернется в строй Куртуа.

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