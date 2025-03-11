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Трабзонспор украинцев получил нового главного тренера

"Черноморские штормы" оперативно подыскали замену Шенолу Гюнешу.
Сегодня, 17:58
Фатих Текке (в центре) / ФК Трабзонспор
Фатих Текке (в центре) / ФК Трабзонспор

Руководство турецкого гранда объявило о назначении нового наставника команды. Главным тренером Трабзонспора стал Фатих Текке, сообщает официальный сайт клуба.

47-летний специалист вернулся в родные пенаты. Бывший нападающий сборной Турции – воспитанник "Черноморских штормов". Он находился без работы с осени, когда покинул Аланьяспор. Ранее Текке также тренировал Кайсери Эрджиесспор, Болуспор, Манисаспор, Денизлиспор (дважды), Истанбулспор (трижды) и Бурсаспор.

Новый тренер заменил в должности легендарного Шенола Гюнеша. Под его руководством команда Арсения Батагова, Александра Зубкова и Даниила Сикана потерпела три поражения в последних четырех турах Суперлиги.

К слову, ранее Сикан попал в символическую сборную чемпионата Турции.

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