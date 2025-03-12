"Я буду здесь столько, сколько смогу": Игрок Барселоны прокомментировал слухи о желании уйти

Полузащитник Барселоны Пабло Гавира также известный, как Гави опроверг слухи о его желании покинуть клуб.

По словам испанца, его устраивает количество игрового времени, которое он получает.

"Это клуб всей моей жизни. Я собираюсь играть здесь столько, сколько буду иметь возможность.

В итоге, состав часто ротируется, и я чувствую, что я являюсь частью этого процесса. Например, я не смог выйти в старте против Реал Сосьедада, потому что, у меня поднялась температура, а перед матчем с Осасуной произошло то, что произошло (Гави говорит о смерти врача команды - прим.)

Слухи о моем желании уйти - ложь. Если бы я хотел покинуть клуб, то не подписал бы контракт на 5 лет. Повторюсь, Барселона - клуб моей жизни и пока я могу играть за него, то я за него буду играть. Не все, что появляется в СМИ это правда", - сказал Гави в комментарии Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 25 матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!