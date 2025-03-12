Ньюкасл нашел замену Исаку

Сын культового игрока АПЛ может перебраться в "сорок".

Английский Ньюкасл нашел возможную замену Александру Исаку.

Как сообщает издание Football Insider, шведского форварда в стане «сорок» может заменить нападающий Ипсвича Лиам Делап. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Лидер «трактористов» хочет остаться в АПЛ даже если его клуб вылетит, поэтому, не против сменить прописку.

Стоит сказать, что Лиам является сыном легенды Сток Сити Рори Делапа, который прославился своим умением бросать ауты на дальнюю дистанцию. В текущем сезоне Делап-младший провел 27 матчей в АПЛ, забив 10 голов.

Напомним, что Исак имеет джентльменское соглашение с Ньюкаслом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!