Еще один защитник Барселоны продлил с клубом контракт

Иньиго Мартинес останется еще на сезон.

Барселона объявила о продлении контракта с Иньиго Мартинесом.

33-летний защитник проведет в каталонском клубе еще один сезон. Его новый контракт заканчивается в июне 2026 года.

Напомним, что Мартинес присоединился к Барселоне перед текущим сезоном.

За 33 матча во всех турнирахз испанский защитник отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял еще одного защитника.

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