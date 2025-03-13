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Футбол

Еще один защитник Барселоны продлил с клубом контракт

Иньиго Мартинес останется еще на сезон.
Сегодня, 20:59
Иньиго Мартинес / Getty Images
Иньиго Мартинес / Getty Images

Барселона объявила о продлении контракта с Иньиго Мартинесом.

33-летний защитник проведет в каталонском клубе еще один сезон. Его новый контракт заканчивается в июне 2026 года.

Напомним, что Мартинес присоединился к Барселоне перед текущим сезоном.

За 33 матча во всех турнирахз испанский защитник отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял еще одного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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