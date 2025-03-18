Фиорентина получила наказание за скандальный баннер против Ювентуса

Болельщики "фиалок" смогут и дальше поддерживать команду на трибунах.

Флорентийский клуб оштрафован из-за поведения тифози в 29-м туре Серии A. Фиорентина заплатит 50 тысяч евро за провокационную кореографию, сообщает Football Italia.

Перед стартовым свистком в противостоянии с туринским Ювентусом фанаты "фиалок" развернули баннер Juve merda (Юве дерьмо – ред.). Кроме того, болельщики хозяев оскорбляли футболистов "бьянконери". В то же время Фиорентина избежала закрытия части трибун.

Ювентус – один из самых принципиальных соперников "фиалок". В частности, тифози флорентийцев отрицательно воспринимают продажу талантов Юве. По маршруту Флоренция – Турин в разные годы переехали Баджо, Кьеза, Влахович и другие.

Напомним, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.

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