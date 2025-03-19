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Футбол

Ребров подтвердил, что Довбик рискует не сыграть против Бельгии

Украинский форвард имеет плохое самочувствие.
Сегодня, 18:59       Автор: Василий Медвидь
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился кадровыми новостями накануне игры против Бельгии.

По словам специалиста, поединок против «красных дьяволов» может пропустить Артем Довбик из-за плохого самочувствия.

"Относительно состояния футболистов, то да, вчера Довбик обратился к врачам из-за высокой температуры. К сожалению, у него инфекционное заболевание. Наш медштаб делает все возможное и невозможное. Завтра будем знать лучше. Сегодня, к сожалению, Довбик будет заниматься индивидуально

Также вам уже знаете, что лагерь сборной покинул Максим Таловеров. Он приехал уже с травмой и сейчас вернулся в свой клуб. Остальные игроки работают, готовятся к завтрашней игре и знают, насколько нужны эти две игры для нашей команды", - резюмировал Ребров.

Напомним, что на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров артем довбик

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