Ребров подтвердил, что Довбик рискует не сыграть против Бельгии
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился кадровыми новостями накануне игры против Бельгии.
По словам специалиста, поединок против «красных дьяволов» может пропустить Артем Довбик из-за плохого самочувствия.
"Относительно состояния футболистов, то да, вчера Довбик обратился к врачам из-за высокой температуры. К сожалению, у него инфекционное заболевание. Наш медштаб делает все возможное и невозможное. Завтра будем знать лучше. Сегодня, к сожалению, Довбик будет заниматься индивидуально
Также вам уже знаете, что лагерь сборной покинул Максим Таловеров. Он приехал уже с травмой и сейчас вернулся в свой клуб. Остальные игроки работают, готовятся к завтрашней игре и знают, насколько нужны эти две игры для нашей команды", - резюмировал Ребров.
Напомним, что на ISPORT будет онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.
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