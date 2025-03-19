Экс-игрок клубов АПЛ может стать совладельцем английского клуба

Экс-форвард Эвертона и Сандерленда Виктор Аничебе может стать совладельцем английского клуба.

Как сообщает издание СһгопісІе, Аничебе несколько раз за последние недели посещал матчи Гейтсхеда, выступающего в пятом дивизионе Англии. Источник отмечает, что это может быть связано с интересом Виктора в приобретении акций клуба.

В клубе отказались комментировать вероятную причастность нигерийца к переговорам по смене владельца на запрос вышеупомянутого Chronicle.

Также тренер Йовиля Марк Купер рассказал, что с агентом одного из его игроков вел переговоры человек, который представлялся потенциальным владельцем Гейтсхеда, и данный игрок дал согласие на переход, однако, трансфер сорвался из-за того, что данный человек еще не имеет никакого отношения к клубу, и, соответственно не может вести переговоры от его имени.

Данную информацию пресс-служба тайнсайдцев тоже отказалась комментировать.

Напомним, что ранее экс-звезда АПЛ возобновил карьеру в экзотическом чемпионате.

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