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Футбол

Интер и Милан сразятся за балканского бомбардира

Принципиальные соперники имеют схожие вкусы на трансферном рынке.
Сегодня, 09:46       Автор: Антон Федорцив
Никола Крстович / Getty Images
Никола Крстович / Getty Images

Нападающий итальянского Лечче Никола Крстович попал на радары грандов. 24-летний черногорец может оказаться на Джузеппе Меацца, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

На форварда претендуют оба хозяина арены – Интер и Милан. Впрочем, придется удовлетворить финансовые аппетиты "джаллоросси", стремящихся заработать 25 млн евро. Зимой Лечче отклонил предложение в 15 млн от севильского Бетиса.

Крстович в нынешнем сезоне провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. В чемпионат Италии он переехал в августе 2023 года всего за 3,9 млн в евровалюте. Контракт с Лечче действует до лета 2027-го с опцией пролонгации.

Кстати, ранее Интер потерял звезду команды на дерби Милана.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лечче Интер Милан Никола Крстович

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