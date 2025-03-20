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Спортинг подтвердил продажу Челси дуэта талантов

Чемпион Португалии отпустит двух воспитанников на Туманный Альбион.
Сегодня, 13:58       Автор: Антон Федорцив
Жеовани Кенда / Getty Images
Жеовани Кенда / Getty Images

Лиссабонский Спортинг и лондонский Челси провели двойной трансфер. Опорник Дариу Эссугу и вингер Жеовани Кенда летом покинут ряды "львов", сообщает официальный сайт клуба.

Оба исполнителя с детства воспитывались в структуре Спортинга. Кенда дебютировал в первой команде в нынешнем сезоне и сразу стал основным. В свою очередь Эссугу на правах аренды защищает цвета испанского Лас-Пальмаса.

Челси заплатит за дуэт португальцев около 74,5 млн евро. 20-летний Эссугу и 19-летний Кенда подпишут с "синими" длительные контракты. На Стемфорд Бридж они будут играть бок о бок с соотечественником Педру Нету.

К слову, английский МЮ готов забрать Йылдыза из чемпионата Италии.

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