Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025
Английский Манчестер Сити положил глаз на лидера испанской Барселоны. "Горожане" готовы отдать за Рафинью более 80 млн евро, сообщает El Nacional.
В услугах бразильца якобы заинтересован лично Пеп Гвардиола. Специалист поражен прогрессом вингера и готов строить новый проект вокруг Рафиньи. Сам латиноамериканец не прочь остаться на Камп Ноу, но запросит большую зарплату.
В нынешнем сезоне Рафинья провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 20 результативных передач. После вылета английского Ливерпуля из Лиги чемпионов нападающий стал фаворитом букмекеров на Золотой мяч-2025.
Кстати, лиссабонский Спортинг подтвердил продажу Челси двух талантов.
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