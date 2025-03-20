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Футбол

Манчестер Сити нацелился на фаворита Золотого мяча-2025

Руководство чемпиона Англии готово тратить большие суммы на фоне неудачного сезона.
Сегодня, 16:16       Автор: Антон Федорцив
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Английский Манчестер Сити положил глаз на лидера испанской Барселоны. "Горожане" готовы отдать за Рафинью более 80 млн евро, сообщает El Nacional.

В услугах бразильца якобы заинтересован лично Пеп Гвардиола. Специалист поражен прогрессом вингера и готов строить новый проект вокруг Рафиньи. Сам латиноамериканец не прочь остаться на Камп Ноу, но запросит большую зарплату.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и отдал 20 результативных передач. После вылета английского Ливерпуля из Лиги чемпионов нападающий стал фаворитом букмекеров на Золотой мяч-2025.

Кстати, лиссабонский Спортинг подтвердил продажу Челси двух талантов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Манчестер Сити

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