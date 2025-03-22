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Футбол

Звездный тренер готов на краткосрочный контракт с Ювентусом

Трехкратный чемпион Италии с миланским Интером собрался в Турин.
Сегодня, 17:00       Автор: Антон Федорцив
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

60-летний Роберто Манчини заинтересован в работе с туринским Ювентусом. Опытный специалист возглавит "бьянконери" после 30-го тура Серии A, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянец согласился принять "Старую синьору" до конца сезона. Краткосрочный контракт Юве продлит в случае финиша команды под руководством Манчини в топ-4. Также он будет тренировать туринцев на клубном ЧМ-2025.

Действующий наставник "бьянконери" Тьяго Мотта потерял доверие руководства после вылета из Лиги чемпионов и двух подряд поражений в чемпионате Италии. 29 марта Юве встретится с Дженоа дома. В настоящее время туринцы отстают от зоны ЛЧ всего на 1 очко.

Манчини в октябре покинул сборную Саудовской Аравии. Ранее он привел Италию к триумфу на Евро-2020. Также тренер работал на родине с миланским Интером, римским Лацио и Фиорентиной.

Кстати, ранее ФИФА лишилась одного из участников клубного ЧМ-2025.

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