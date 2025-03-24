Атлетико готов приютить чемпиона Европы из Барселоны

Мадридский Атлетико положил глаз на полузащитника Барселоны Фермина Лопеса. Столичный клуб стремится воспользоваться статусом резервиста хавбека, сообщает El Nacional.

Лопес ворвался в первую команду каталонцев, когда главным тренером был Хави. В кампании 2023/24 он провел 43 матча во всех турнирах (11 мячей). Как следствие, воспитанник "блаугранас" поехал на триумфальные Евро-2024 и Олимпийские игры в составе сборной Испании.

Однако после появления на тренерском мостике Ханси Флика Лопес выпал из основной обоймы. Пока он сыграл 29 матчей в разных соревнованиях сезона (5 голов, 5 ассистов). Однако лишь трижды провел на поле все 90 минут.

К слову, ранее Реал договорился о переходе звезды Ливерпуля в июле.

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