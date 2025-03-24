iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Ливерпуля перейдет в Реал 1 июля

Ведущий исполнитель английского гранда окажется в Испании по схеме Килиана Мбаппе.
Сегодня, 18:17       Автор: Антон Федорцив
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Защитник Ливерпуля Трент Александер Арнольд согласился перейти в мадридский Реал. 26-летний англичанин станет "сливочным" в первый день летнего трансферного окна, утверждает журналист Саша Тавольери в X.

Александер-Арнольд согласовал контракт на 5 лет с окладом 15 млн евро "грязными" за сезон. Защитник переберется на Сантьяго Бернабеу свободным агентом. Реал подготовил для новичка подъемные на уровне рыночной стоимости.

Прошлым летом по тому же сценарию в Мадрид переехал Килиан Мбаппе. Ливерпуль пытался удержать собственного воспитанника улучшенными финансовыми условиями. Однако Александер-Арнольд сосредоточен на переходе в Реал.

К слову, ранее Роналду обновил голевое достижение на уровне сборных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид трент александер-арнольд

Статьи по теме

Чемпион Европы заинтересовал трио грандов АПЛ Чемпион Европы заинтересовал трио грандов АПЛ
Переход Трента в Реал завершен на 99% Переход Трента в Реал завершен на 99%
Реал согласовал новый контракт с сенсационным воспитанником Реал согласовал новый контракт с сенсационным воспитанником
Креативный, талантливый и самоотверженный: скауты Реала получили "неподъемную" задачу Креативный, талантливый и самоотверженный: скауты Реала получили "неподъемную" задачу

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа19:42
Атлетико готов приютить чемпиона Европы из Барселоны
Европа19:33
Судаков - одна из приоритетных целей итальянского топ-клуба
19:00
PUMA ПРИЗЫВАЕТ: GO WILD!
Европа18:57
Миколенко: Бельгия показала, что является топовой сборной
Лига наций18:56
УЕФА определил хозяина Финала четырех Лиги наций
Европа18:34
Именитый наставник прокомментировал интерес со стороны Ромы Довбика
Европа18:17
Звезда Ливерпуля перейдет в Реал 1 июля
Европа17:59
Ребров: Хочется сделать выводы после вчерашней игры
Формула 117:48
Колапинто возобновит выступления в Формуле-1: источник раскрыл сроки
Европа17:24
Игрок сборной Франции отличился неочевидным достижением
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK