Ведущий исполнитель английского гранда окажется в Испании по схеме Килиана Мбаппе.

Защитник Ливерпуля Трент Александер Арнольд согласился перейти в мадридский Реал. 26-летний англичанин станет "сливочным" в первый день летнего трансферного окна, утверждает журналист Саша Тавольери в X.

Александер-Арнольд согласовал контракт на 5 лет с окладом 15 млн евро "грязными" за сезон. Защитник переберется на Сантьяго Бернабеу свободным агентом. Реал подготовил для новичка подъемные на уровне рыночной стоимости.

Прошлым летом по тому же сценарию в Мадрид переехал Килиан Мбаппе. Ливерпуль пытался удержать собственного воспитанника улучшенными финансовыми условиями. Однако Александер-Арнольд сосредоточен на переходе в Реал.

К слову, ранее Роналду обновил голевое достижение на уровне сборных.

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