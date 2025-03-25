Барселона намерена прописать отступные в новом контракте одного из основных игроков
Френки де Йонг сможет покинуть каталонцев за фиксированную сумму.
Каталонская Барселона в новом контракте Френки де Йонга может прописать фиксированные отступные.
Как сообщает Sport.Es, по условиям обновленного соглашения Френки сможет покинуть клуб летом всего за 80 млн евро. «Сине-гранатовые» считают, что эта сумма отпугнет покупателей, но в то же время, если кто-то заплатит ее, то нидерландца готовы отпустить.
Финансовых деталей для самого полузащитника не сообщается. Так же неизвестным является срок потенциальной сделки.
Отметим, что текущая договоренность с де Йонгом будет действовать до лета 2026 года.
Напомним, ранее стало известно, что Барселона готова отпустить Рафинью.
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