iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер намерен подписать одного из лучших бомбардиров топ-чемпионата

Джонатан Дэвид может оказаться в стане "нерадзурри".
Сегодня, 11:39       Автор: Василий Медвидь

Миланский Интер собирается подписать нового форварда.

Как сообщает Николо Скира, «нерадзурри» намерены подписать форварда Лилля Джонатана Дэвида. Трансфер должен состояться летом.

Переход должен пройти на правах свободного агента, ведь у Дэвида заканчивается контракт после этого сезона.

В текущем сезоне канадец провел 37 матчей, где забил 21 гол и отдал 7 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Винисиус - о матче с Аргентиной: Мы сыграли ужасно, а они - великолепно Винисиус - о матче с Аргентиной: Мы сыграли ужасно, а они - великолепно
Барселона может предложить новый контракт Фати Барселона может предложить новый контракт Фати
Экс-хавбек сборной Италии назвал тренера, с приходом которого может раскрыться Довбик в Роме Экс-хавбек сборной Италии назвал тренера, с приходом которого может раскрыться Довбик в Роме
Английские клубы начали охоту за вингером аутсайдера чемпионата Английские клубы начали охоту за вингером аутсайдера чемпионата

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа14:47
Винисиус - о матче с Аргентиной: Мы сыграли ужасно, а они - великолепно
Европа14:37
Барселона может предложить новый контракт Фати
Европа14:03
Экс-хавбек сборной Италии назвал тренера, с приходом которого может раскрыться Довбик в Роме
Европа13:58
Английские клубы начали охоту за вингером аутсайдера чемпионата
Европа13:37
Глава судейского корпуса АПЛ раскрыл заработную плату рефери
Европа13:20
Бавария потеряла еще одного защитника
Европа12:59
Милан следит за защитником аутсайдера Серии А
Европа12:51
Манчестер Сити провел переговоры с отцом звезды Реала
ЧМ-202612:35
Аргентина отметилась знаковым достижением в отборе на ЧМ
Формула 112:24
Ферстаппен выступил против замены Лоусона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK