Глава судейского корпуса АПЛ раскрыл заработную плату рефери

Глава судейского корпуса АПЛ Говард Уэбб раскрыл суммы, которые получают его подчиненные за работу на матчах.

По словам Уэбба, в среднем рефери зарабатывают в районе 240 тысяч фунтов в год, что равняется 20 тысячам фунтов в месяц.

В Чемпионшипе судьи зарабатывают 110-120 тысяч фунтов в год, в низших дивизионах арбитрам платят всего 20-30 тысяч фунтов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец является лидером одного из рейтингов АПЛ.

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