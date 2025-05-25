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Футбол

Ливерпуль готов подписать одноклубника Забарного

Мерсисайдцы проводят громкую трансферную кампанию.
Вчера, 10:35       Автор: Василий Медвидь
Милош Керкез / Getty Images
Милош Керкез / Getty Images

Английский Ливерпуль готов осуществить еще один довольно громкий трансфер.

Как сообщает Фабрицио Романо, параллельно с переговорами о переходе Флориана Вирца, «красные» пытаются подписать Милоша Керкеза.

Мерсисайдцы ведут переговоры с Борнмутом. Договоренность между клубами может быть достигнута уже достаточно быстро.

Условия личного соглашения не являются проблемой, Керкез открыт к переходу в стан команды Арне Слота.

Сумма трансфера Милоша может составить примерно 40 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что вышеупомянутый Флориан Вирц шокировал руководство Баварии решением перейти в Ливерпуль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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