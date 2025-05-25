Ливерпуль готов подписать одноклубника Забарного
Мерсисайдцы проводят громкую трансферную кампанию.
Английский Ливерпуль готов осуществить еще один довольно громкий трансфер.
Как сообщает Фабрицио Романо, параллельно с переговорами о переходе Флориана Вирца, «красные» пытаются подписать Милоша Керкеза.
Мерсисайдцы ведут переговоры с Борнмутом. Договоренность между клубами может быть достигнута уже достаточно быстро.
Условия личного соглашения не являются проблемой, Керкез открыт к переходу в стан команды Арне Слота.
Сумма трансфера Милоша может составить примерно 40 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что вышеупомянутый Флориан Вирц шокировал руководство Баварии решением перейти в Ливерпуль.
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