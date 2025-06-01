"Это невероятное чувство": Энрике прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ издевался над Интером.

Руководитель парижан Луис Энрике прокомментировал победу своих подопечных.

По словам испанца, победа в этом турнире дарит невероятные ощущения.

"Мы очень хорошо подготовились, чтобы провести этот матч на таком невероятном уровне. Команда показала себя безупречно. Мы очень энергично прессинговали. Усман Дембеле неутомимо прессинговал и защитников, и вратаря. С самого первого дня я говорил, что хочу завоевывать большие трофеи. ПСЖ никогда раньше не побеждал в Лиге чемпионов. Мы сделали это впервые. Это невероятное чувство – мы осчастливили так много людей".

Также специалист с уважением отнесся к «нерадзурри», отметив, что они поздравили парижан с победой.

"Я хочу отдать дань уважения Интеру – всем их игрокам и тренерам. После матча они проявили к нам уважение. Это пример каждому – нужно уметь проигрывать. Они не уходили с поля до самого конца.

В этом сезоне у нас было очень много молодых игроков, и это тяжело. Но в финале многие из них были на ведущих ролях. Мы отлично поработали и в обороне. С такой оборонительной игрой Дембеле проявил себя как настоящий лидер", - сказал Луис.

Ранее сообщалось, что Энрике посвятил победу умершей дочери.

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