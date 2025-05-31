ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов-2024/25 благодаря невероятному перформансу Дуэ

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ встретился с Интером.

С первых минут парижане захватили инициативу, и это принесло свои плоды достаточно быстро.

На 12-й минуте Витинья нашел великолепным пасом Дезире Дуэ, который отдал на Ашрафа Хакими, открывшего счет в поединке.

Далее команда Луиса Энрике продолжала давить на «нерадзурри» и менее чем за восемь минут удвоила свое преимущество. На этот раз уже сам Дуэ отличился мячом.

После этого игра немного выровнялась и Интер имел возможность отквитать хотя бы один мяч со стандарта. Маркус Тюрам выпрыгнул выше всех после подачи углового, но пробил мимо ворот.

Во втором тайме игра продолжала идти по сценарию ПСЖ, с чем Интер ничего не мог поделать. В конце концов, Дуэ оформил дубль и довел счет до разгромного.

И даже на этом команда Луиса Энрике не остановилась. Чуть позже отличился еще и Хвича Кварацхелия

Точку, в конце концов, поставил воспитанник столичного коллектива Сенни Маюлю.

Статистика матча Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

ПСЖ - Интер 5:0

Голы: Дуэ, 12, 63, Кварацхелия, 72, Маюлю, 86 Хакими, 20

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