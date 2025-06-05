Два тиктокера провели 27 часов в туалете Альянц Арены, чтобы бесплатно посмотреть финал ЛЧ

Блогеры говорят, что это был тяжелый опыт.

Бельгийские тиктокеры Нил Реммери и Сенне Хавербеке рассказали о том, что им удалось бесплатно посмотреть финал Лиги чемпионов со стадиона Альянц Арена.

По словам блогеров, они спрятались в туалетной кабине за 27 часов до поединка.

"У нас был рюкзак с закусками, и мы играли в игры на своих телефонах, чтобы убить время Свет был включен все время, а сидеть было неудобно, поэтому спать было почти невозможно. Это было физически и психологически тяжело".

Реммери заявляет, что он и его друг дождались, пока фаны начнут заходить в туалет, вышли из него и прошли мимо инспекторов.

"Мы внимательно наблюдали, какой охранник меньше всего обращал на нас внимание. Разговаривая по телефону и держа в руках еду, мы просто прошли мимо и вдруг оказались внутри ПСЖ выиграл 5:0, и мы были в секторе их болельщиков. Это был самый прекрасный футбольный матч, который мы когда-либо видели".

Отметим, что билеты на матч стоили от 90 до 950 евро.



Напомним, ранее сообщалось, что Дембеле представил трофей Лиги чемпионов на Ролан Гаррос.

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