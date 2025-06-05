Ливерпуль отклонил предложение по своему вингеру от европейского топ-клуба

Луис Диас не окажется в составе Барселоны.

Английский Ливерпуль определился с судьбой Луиса Диаса.

Как сообщает The Athletic, «красные» отклонили предложение по колумбийцу от Барселоны. Руководство клуба не намерено прощаться с вингером.

Отмечается, что Ливерпуль готов потерять Диаса в качестве свободного агента, если в течение двух следующих сезонов с ним не удастся договориться об условиях нового контракта.

Продать Луиса готовы только в случае предложения, которое позволит приобрести игрока того же или более высокого уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль договорился о трансфере одноклубника Забарного.

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