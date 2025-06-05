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Футбол

Ливерпуль, интересующийся Забарным, договорился с партнером украинца

Чемпионы Англии ищут усиления в защиту.
Сегодня, 08:19       Автор: Василий Войтюк
Милош Керкеш / Getty Images
Милош Керкеш / Getty Images

Левый защитник Борнмута Милош Керкеш может перебраться в Ливерпуль уже в ближайшие дни.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, футболист "вишен" согласовал с "красными" личный контракт сроком до 2030 года.

За футболиста Ливерпуль выплатит его нынешнему клубу около 45 миллионов евро. Сторонам осталось уладить последние детали.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вместе с другими клубами вступил в гонку за украинским защитником Борнмута Ильей Забарным.

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