Ученик Гасперини стал новым тренером Аталанты

Аталанта из Бергамо быстро нашла замену Джан Пьеро Гасперини. Новым наставником команды стал Иван Юрич, сообщает официальный сайт клуба.

Хорват заключил контракт с "Богиней" на 2 года. Юрич вернулся в Италию после недолгого вояжа на Туманный Альбион. Там он полгода тренировал английский Саутгемптон, но не спас "святых" от вылета.

Раньше специалист работал в Италии. Начинал Юрич с роли помощника Гасперини. Он работал с опытным алленаторе в Дженоа, миланском Интере и Палермо. Позже самостоятельно тренировал Дженоа U-19 и первую команду "грифонов", Мантову, Кротоне, Верону, Торино и столичную Рому.

Кстати, ранее Рома назначила Гасперини главным тренером вместо Клаудио Раньери.

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