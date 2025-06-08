Интер нацелился на подопечного будущего тренера

"Нерадзурри" стремятся усилиться перед Клубным чемпионатом мира.

Форвард итальянской Пармы Анж-Йоан Бонни может перебраться в миланский Интер. Финалист Лиги чемпионов ведет переговоры по покупке француза, сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Крестоносцы" стремятся выручить за нападающего 25 млн евро. "Нерадзурри" пытаются снизить сумму отступных. Бонни получил вариант уйти на повышение вместе с главным тренером Пармы Кристианом Киву.

В прошлом сезоне 21-летний форвард провел 37 поединков в Серии A, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативных передачи. Контракт Бонни с "крестоносцами" рассчитан до лета 2027 года.

Кстати, лондонский Челси направил Милану финальное предложение по Майку Меньяну.

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