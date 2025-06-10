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Футбол

Ювентус решил оставить Тудора на следующий сезон

Туринцы решили не менять главного тренера.
Сегодня, 13:08       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Игор Тудор сохранил свой пост.

Хорватский специалист продолжит работать с туринским клубом и в следующем сезоне.

Информацию об этом подтвердил спортивный директор клуба Дамьен Комолли, заявивший, что Тудору дадут возможность поработать и в следующем сезоне.

Напомним, что хорват сменил на посту главного тренера Тьяго Мотту. Под руководством Тудора Ювентус провел девять матчей, выиграв пять из них.

Ранее также сообщалось, что Комо готовится подписать хорватского вундеркинда.

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