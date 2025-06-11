"Мы видим ужас тысяч невинных детей, матерей и отцов": Гвардиола высказался о войне в Украине
Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола во время речи в честь получения почетной ученой степени Манчестерского университета высказался о войне в Украине и других вооруженных конфликтах в мире.
По словам испанца, человечество до сих пор было слишком равнодушным ко всему, что сделало мир несправедливым.
"Мы не решались говорить о несправедливости, считая, что проще молчать, чем высказываться.
Я сильно обеспокоен кадрами, которые мир видит в реальном времени в Судане, в Украине, в Палестине, в Газе.
Мы видим ужас тысяч невинных детей, матерей, отцов, которые страдают от голода, которых убивают.
Впрочем, нас окружает много лидеров мнений, а не только политиков, которые не учитывают неравенство и несчастья других", - сказал Пеп.
Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола получил почетную степень за вклад в развитие города.
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