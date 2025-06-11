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Футбол

Манчестер Сити ведет переговоры о трансфере норвежского таланта

Сверре Нюпан может установить местный рекорд.
Сегодня, 19:16       Автор: Андрей Безуглый
Сверре Нюпан / Getty Images
Сверре Нюпан / Getty Images

Манчестер Сити ведет переговоры с Русенборгом по трансферу их главного таланта, пишет The Athletic.

18-летний Сверре Нюпан уже давно находится на радаре европейских топ-клубов. Чаще всего молодого норвежца связывали с Манчестер Юнайтед.

Однако сейчас над трансфером работает другой манчестерский клуб. "Горожане" уже договорились с Русенборгом о трансфере за рекордную для норвежского футбола сумму.

Однако при этом сам Нюпан еще не дал свое согласие на переход. Тем не менее Сити уверен, что сумеет убедить игрока.

Ранее также другого талантливого игрока уже выкупил Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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